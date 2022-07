Kolda : Par la voix de son vice-président, l’Association des Coiffeurs jure fidélité à Mame Boye Diao

Dans une sortie relayée par Seneweb hier https://www.seneweb.com/news/Politique/legislatives-2022-275-tournent-le-dos-a-_n_383874.html, Ibrahima Faye, Président de l’Association du Fouladou annonçaient le ralliement de l’organisation à Pape Diop au détriment du maire de Kolda, Mame Boye Diao. Moins de 24h après cette sortie, il semble que les violons ne soient pas parfaitement accordés entre les différents membres. Ainsi, Dialy Mouminy, vice-président de l’Association des Coiffeurs du Fouladou a juré fidélité au Directeur des Domaines : “À Kolda, l'Association des coiffeurs restent plus que jamais engagés auprès du Maire de Kolda, Mame Boye Diao. Pour plusieurs raisons, nous continuerons à nous mobiliser pour mettre en œuvre le programme pour lequel nous l’avons élu. Les transformations que le Maire a commencées à apporter nous rassurent et nous motivent à poursuivre le compagnonnage. Ce qui explique notre détermination à porter haut les candidats investis sur les listes de BBY de Kolda”.