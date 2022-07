Kolda : Plusieurs blessés dans des échauffourées entre militants de Bby et ceux du mouvement Kolda debout





Une bagarre rangée a opposé les militants du mouvement Kolda debout à ceux de Bby. Cela, à l'occasion du rassemblement organisé par les différentes composantes de la coalition BBY devant la mairie. Pourtant, tout semblait bien parti pour une manifestation de dernière heure des camarades du président Macky Sall. C'est quand les militants du mouvement Kolda debout sont arrivés en masse sur les lieux, que tout a dégénéré. Jets de pierres, chasse à l'homme, une véritable intifada a éclaté au centre ville devant et autour de la mairie. Chaque camp impute la responsabilité des faits à l'autre. Plusieurs blessés notés dont certains responsables politiques et de la garde rapprochée du maire ont été enregistrés. D'ailleurs avec l'intervention de la police par des gaz lacrymogènes, beaucoup de militants des deux côtés dont la plupart des femmes et jeunes sont tombés en syncope. Une confusion totale a régné dans la ville de Kolda. Ce qui a mis fin à cette dernière rencontre de mobilisation des troupes de Bby en direction du vote du dimanche 31 juillet dans le cadre des élections législatives.

La coalition BBY qui voulait dans ce rassemblement effacer les traces de la forte mobilisation de l'Inter-coalition Yewwi-Wallu avec la venue de Sonko hier, a vu ses rêves brisés par ces échauffourées qui ont mis fin à cette grande rencontre qui a enregistré la présence massive des camarades du président Sall au Fouladou.