Kolda : YAW dans la rue, les populations scandent le nom de Sonko

La marche de la coalition de l'opposition AW a bien eu lieu à travers les artères de la capitale du Fouladou. Les manifestants ont respecté l'itinéraire choisi. Sur la distance parcourue, la foule n'a cessé de grossir.





Partout où passe la procession, les populations applaudissent et scandent "Sonko président", "Sonko notre espoir". Des jeunes et des femmes, du haut des bâtiments et devant des portes des maisons le long de la route, ces populations chantent le maire de Ziguinchor. À chaque intersection, la procession marque le pas avec des déclarations comme : "Macky out", "Non à une 3e candidature", "Ne touche pas à Sonko".