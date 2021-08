Kool Shen et Joey Starr dans la bande-annonce de "Suprêmes", le biopic sur NTM

Sandor Funtek et Théo Christine dans la bande-annonce de "Suprêmes".

Les deux rappeurs sont joués par Sandor Funtek et Théo Christine dans le film, présenté au dernier Festival de Cannes.





CINÉMA - Cela commence à se préciser pour le biopic très attendu sur la naissance du mythique groupe de rap français NTM.





Ce mardi 3 août, une bande-annonce (à voir ci-dessous) a été dévoilée, dans laquelle on peut voir évoluer Sandor Funtek dans le rôle de Kool Shen aux côtés de Théo Christine en Joey Starr.





Le film réalisé par Audrey Estrougo, qui sortira le 24 novembre en salles, avait été présenté au dernier Festival de Cannes en séance de minuit, hors compétition.