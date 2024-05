Koungheul: les autorités privilégient la transparence et la sécurité dans la préparation de la campagne agricole

Le chef de Service départemental du développement rural (Sddr) de Koungheul s’est prononcé sur la préparation de la campagne agricole 2024/2025.





Dans le but de répondre aux besoins de tous les cultivateurs, l’intervenant indique que les dirigeants ont mis l’accent sur la transparence et la sécurité avec le renforcement des forces de défense et de sécurité dans le processus de contrôle de la qualité et quantité. Dans la même veine, il salue le fait que les femmes bénéficient à hauteur de 20% de semences en riz et arachide.





Selon Djibril Faye, chef de Service départemental du développement rural (Sddr) de Koungheul, la préparation de la campagne agricole 2024/2025 a aussi sollicité le concours des préfets et des sous-préfets qui ont beaucoup insisté sur la transparence et la sécurité.





Il a rappelé que l’État du Sénégal a augmenté cette année la subvention pour diminuer le prix de l’engrais. C’est pourquoi, il espère que la campagne sera rentable pour les paysans et bénéfique pour la population.