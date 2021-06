Kounoune 2: Les Populations déroulent le tapis rouge au Maire Oumar Guèye

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires poursuit sa tournée dans les cités et quartiers nouvellement rattachés à la Commune de Sangalkam. Après les cités, Sir, Salama, Médinatoul Mounawara , Safco, Almadies II, ADD et Diaraf 1 et 2, le maire de Sangalkam a été chaleureusement reçu par les populations de Kounoune 2.





Accompagné par une forte délégation composée de grands responsables politiques de Keur Ndiaye Lô comme Elhadji Baye Ass Samb et Adjaratou Peulh Guèye, de Mara Thioub du village de Darou Thioub et d'autres responsables des autres communes de l'arrondissement de Sangalkam. Sur place, Oumar Guèye a fait le tour du quartier pour constater de visu les difficultés auxquelles les populations sont confrontées.





Très pratique, il a apporté une solution au problème de l'accès à l'eau potable soulevé par les orateurs, "dès la semaine prochaine, des techniciens viendront faire la situation'' a t-il déclaré. Selon lui, le gouvernement déroule des projets qui vont régler définitivement cette problématique.





Concernant le manque de classe noté à l'école élémentaire, le maire a promis de construire trois salles de classe avant la prochaine rentrée scolaire.





Pour les infrastructures routières, une piste sera construite pour le moment en attendant son bitumage prochainement. Satisfaites des réponses apportées, les populations de Kounoune 2, au nom de leur porte-parole, Elhadji Ousseynou Sarr, se sont engagées à soutenir le maire de Sangalkam. "M.le maire, vous êtes une chance pour nous. Vous êtes un homme pragmatique. Grâce à vous, beaucoup de personnes de Kounoune 2 ont visité le cité, aujourd'hui. Et c'est la première fois que nous voyons un maire ici, dans notre localité'', a affirmé Elhadji Ousseynou Sarr. Il ajoute, ''Vous nous avez convaincus. Et nous allons vous soutenir''. A Kounoune 2, les populations ont exprimé leur satisfaction de faire partie maintenant de la commune de Sangalkam. ''Nous sommes très satisfaits de la décision de la Président de la République d'avoir corrigé cette incohérence territoriale. Nous étions délaissés par la Commune de Bambilor. Nous n'avions pas senti notre appartenance à cette commune. Mais grâce à votre expérience et à votre expertise dans le domaine de la gestion des collectivités territoriales, nous sommes rassurés. Le visage de notre localité va complètement changé avec vous'', a dit Douar Diagne, notable du quartier.