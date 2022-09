l'Affaire Adji Sarr s'invite à l'Assemblée Nationale

Les choses se compliquent de plus en plus à la place Soweto. Les députés des deux bords se succèdent au pupitre et rivalisent d'arguties. A son tour, l'honorable Cheikh Seck a pris la parole pour demander à ses collègues "d'argumenter dans le respect". Avant même de terminer, les députés de l'opposition ont commencé à fulminer. Des huées et des insultes ont accompagné son allocution.







En réponse à cela, Cheikh Seck a évoqué l'affaire Ndiaga Diouf et celle de Adji Sarr. Sans gants, le parlementaire a accusé l'opposition d'être un repaire de "violeurs".