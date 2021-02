L'Agent judiciaire de l'État, Me Moussa Bocar Thiam, est-il au cœur d'un conflit d'intérêts ?

Une procédure de destitution est enclenchée contre le maire de Ourossogui, Me Moussa Bocar Thiam, informe le quotidien Source A.Nommé Agent judicaire de l’État, des membres du conseil municipal dénoncent un conflit d’intérêts.Les 1er et 2e adjoints au maire, Abdoulaye Mamadou Sy et Ousmane Sy, ont adressé une lettre au chef de l’État, avec ampliation au préfet de Matam et au ministre des Collectivités locales.Et c'est pour évoquer le dilemme dans lequel pourrait se retrouver la commune de Ourossogui.Ils ont égalemnt déposé deux autres recours au niveau de la Cour suprême pour conflit d’intérêt.Selon les frondeurs, la fonction d’Agent judiciaire de l’État est incompatible avec le poste de maire.Motif avancé ? Me Thiam est très susceptible d’être juge et partie dans biens des contentieux qui pourraient opposer la commune à l’État du Sénégal.