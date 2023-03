L'appel à la paix des femmes de BBY

L'ancienne ministre d'État Marième Badiane invite les parents, les femmes en particulier qui ont la responsabilité de leurs enfants à retenir les jeunes dans les maisons.A l'en croire, une manifestation peut se faire de manière pacifique, c'est un droit constitutionnel mais ce qu'on remarque actuellement est une forme de vandalisme qui ne dit pas son nom. "Les enfants, les jeunes sont facilement influençables et il faut que les parents jouent leur rôle" dit-elle.





Les grands conflits qui ont existé dans le monde ont fini autour de la table selon Mme Badiane, il faut rendre à la justice ses lettres de noblesse et lui faire confiance pour préserver la paix sociale.





Dans la même dynamique, la parlementaire Adji Mbergane Kanouté parle de cohésion sociale qui est le soubassement de la paix. " Le pays a besoin de calme et les autorités veilleront à ce qu'elle soit définie"