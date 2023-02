L'ingénieur hydraulicien et ancien député Abdoulaye Sène reçoit un prix d'honneur du Maroc

ancien député Abdoulaye Sène reçoit un prix d'honneur du Maroc

L'ingénieur hydraulicien et ancien député Abdoulaye Sène a reçu un prix d'honneur des organisateurs du Forum Africa 21, organisé à Casablanca, au Maroc, a appris l'APS dimanche d'un proche du lauréat.





M. Sène a été distingué pour sa contribution à la politique hydraulique du Sénégal et d'autres pays africains, selon des documents reçus de son entourage.





Les organisateurs du Forum Africa 21, dont fait partie le ministère marocain de l'Equipement et de l'Eau, ont récompensé son “parcours remarquable au service de l'Afrique”, confirme Maghreb Arabe Presse, l'agence de presse nationale du Maroc.





“Nous rendons hommage à une personne exceptionnelle, une personne qui a marqué son temps et qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, au Forum Africa 21”, a dit la présidente de la cérémonie au cours de laquelle le prix a été remis au lauréat.





“Les organisateurs ont décidé, très symboliquement, de remettre ce prix d'honneur africain” à Abdoulaye Sène, a-t-elle ajouté dans un enregistrement parvenu à l'APS.





M. Sène, leader du think tank Global Local Forum, dédié aux politiques hydrauliques, est l'un des premiers ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique de Thiès (ouest).





Ancien président du conseil régional de Fatick (centre), il a dirigé le secrétariat exécutif du neuvième Forum mondial de l'eau, qui a eu lieu en 2022 à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar.





Réagissant à l'honneur que lui ont fait les organisateurs de la première édition de l'Africa Forum 21, il a réitéré son engagement à aider à “construire la paix et le développement de l'Afrique à partir de l'eau”.





Il a été directeur du génie rural et de l'hydraulique et chef de la mission d'étude et d'aménagement des vallées fossiles du Sénégal.