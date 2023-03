L"APR Nioro dit « NON » à Lamine Dieng (responsables politiques)

Les leaders et responsables APR du département de Nioro ne parlent plus le même langage vu le manque d'engagement de certains responsables qui mouillent pas le maillot et sont actif que s'il y'a un évènement politique.





A cet effet, des voix se sont levées pour dire qu'ils n'accepteront plus que le maire de Wack NGouna soit leur coordonnateur. Le maire de KEUR MABA et membre du haut conseil des collectivités territoriales Abdou Ndiaye et le maire de Dabaly Samba Sall portent désormais le combat pour défendre leurs autres collègues maires qui sont dans le département et laissés en rade.





Si aujourd'hui ,le département de Nioro est marron-beige c'est grâce au travail remarquable abattu par les maires de l'APR,les jeunes, femmes et certains cadres qui sont dans le département et qui sont laissés à eux même. A l'exception du ministre des finances Mamadou Moustapha BA qui a toujours soutenu les maires. Ces maires de l'alliance pour la république qui à chaque fois se décarcassent pour faire triompher le président dans le département.





Pendant ce temps des personnes comme Lamine Dieng se permet de dire qu'il est le coordonnateur du département alors que ce dernier depuis 2019 n'a pas mis les pieds dans la commune de Dabaly, KEUR MABA et tant d'autres localités comment une telle personne peut-il coordonner un département Nous ne l'accepterons pas car la politique c'est le terrain et quelqu'un qui ne vient que par circonstances ne peut pas gérer des personnes plus engagés que lui dans le combat.