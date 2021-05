L’ancien ministre Khouraïchi Thiam tire sur l’entourage de Macky Sall

Le maire de Makacoulibantang taxe certains membres de l’entourage du chef de l’État d’incompétents. Khouraïchi Thiam a tenu ces propos, hier, en marge de sa rencontre avec les 137 chefs de villages de la commune dont il préside aux destinées.D’après L’AS qui cite alkuma.info, celui qui fut ministre de la Pêche et de l’Économie maritime sous le magistère de Me Abdoulaye Wade a demandé au Président Macky Sall «de revoir son entourage car il s’y trouve beaucoup d’incompétents, notamment des ministres sans charisme».L’édile de Makacolibantang, qui a annoncé sa candidature pour un second mandat à la tête de la mairie aux élections locales du 23 janvier 2022, a justifié sa longue absence du terroir par la pandémie de la Covid-19. Il était bloqué en France à cause de la fermeture alors des frontières.Commentant les violentes manifestations liées à l’arrestation d’Ousmane Sonko en mars, le président du parti politique «Forces Nouvelles» pense qu’elles ont tout simplement mis à nu la situation critique dans laquelle se trouve le régime de Macky Sall.Khouraïchi Thiam révèle être intervenu dans cette affaire en appelant au téléphone des chefs religieux afin qu’ils puissent parler au chef de l’État afin d’éviter le chaos. Il est d’avis que «le pouvoir a échoué dans la promotion de l’emploi des jeunes, malgré les nombreuses potentialités dont regorge le Sénégal».