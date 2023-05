L’appel de Ousmane Sonko à Macky Sall : « Évitez au Sénégal un bain de sang inutile »

Au cours d’un grand oral aux allures d’alerte à la veille de son procès en appel pour diffamation, Ousmane Sonko a décidé de ne plus déférer aux convocations d’une « justice aux ordres ». « Si l’État et la justice ne peuvent pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation qui, somme toute, devait être ordinaire, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit », a déclaré le leader de Pastef, ce dimanche 7 mai 2023.





Le maire de Ziguinchor en a profité pour lancer un appel au président de la République, Macky Sall. Une manière pour lui de l’inviter à plus de lucidité tout en lui garantissant une sortie apaisée. « Je lance un appel au président Macky Sall lui-même. L’appeler à savoir raison garder et à recouvrer sa lucidité. Le pouvoir n’est pas éternel. Après le pouvoir il y a une vie. Ne pensez pas qu’ici les gens ont une rancune contre vous ou se prépare à une vendetta. Rassurez-vous, nous n’avons pas ce temps », assure-t-il.