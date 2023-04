L’APR salue l’attachement du Président Macky Sall au dialogue politique

Le parti présidentiel apprécie l'appel au dialogue formulé par le Président, Macky Sall, samedi dernier, jour de célébration de la Korité.









"L’Alliance pour la République (APR) se joint aux prières des Imams et du Président de la République, Son Excellence Macky SALL pour un Sénégal de paix, de tolérance et de concorde tout en se réjouissant de son appel au dialogue réitéré, à l’occasion de l’Aid El Fitr.





En effet, depuis l’accession du Président Macky SALL à la magistrature suprême en 2012, la culture du dialogue a été fortement consolidée avec notamment l’inscription de la journée nationale du dialogue dans l’agenda républicain.





C’est dire qu’au-delà des contextes, le dialogue constitue un élément fondamental dans la doctrine de gouvernance du Président Sall, contenue dans sa vision d’un Sénégal de Tous et d’un Sénégal pour Tous.





L’APR se félicite de tous les acquis démocratiques, économiques et sociaux enregistrés dans le cadre des différentes consultations avec toutes les forces vives de la Nation et espère que la voix de la raison sera entendue de tous dans l’intérêt exclusif des populations sénégalaises.





Le dialogue, la tolérance, le respect des institutions et de l’État de droit, co-substantiels à l’épanouissement de la démocratie et à la consolidation des institutions de la République, constituent également des aspects majeurs et des socles solides de notre vivre ensemble.





Ainsi, l’APR marque son adhésion totale et sans réserve à l’appel qui a été lancé par le Président de la République dans l’intérêt supérieur de la Nation, dans un contexte où le Sénégal demeure résolument engagé vers l’émergence malgré les contrecoups du choc covid et de la guerre russo-ukrainienne. En dépit de la conjoncture mondiale, le Sénégal retrouve sa belle trajectoire socio-économique avec une croissance projetée à près de 9%.





A cela s’ajoutent les belles perspectives qui s’annoncent avec nos importantes ressources pétro gazières.





A cet égard, l’Alliance Pour la République s’approprie l’Appel du Chef de l’État pour inviter les acteurs politiques, les forces vives, tous les acteurs intervenant dans le champ social à répondre à l’appel au dialogue en vue de consolider la dynamique de citoyenneté active, celle du progrès partagé, la pacification de notre espace public et pour des élections apaisées.





Enfin, l’Alliance Pour la République réaffirme son appel à tous les responsables, militants et sympathisants pour la poursuite de la remobilisation de la base en vue d’assurer une victoire éclatante à la majorité présidentielle au soir du 25 février 2024.”





Fait à Dakar, le 24 Avril 2023,