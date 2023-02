L’APR salue le “passage brillant” de Macky Sall à la tête de l’Union africaine

Dans un communiqué, l’Alliance Pour la République dresse un bilan élogieux de la Présidence de Macky Sall à la tête de l’Union Africaine. “Le Président Macky Sall a porté la voix d’une Afrique des solutions, une voix qui a été entendue et soutenue dans toutes les instances où se construit le nouvel ordre mondial”, lit-on dans le texte que nous vous proposons en intégralité.





“Au terme de son mandat de Président en exercice de l’Union africaine pour le compte du Sénégal, le Président Macky SALL a imprimé à l’UA le sceau d’une Afrique solidaire, résiliente et résolument tournée vers l’avenir.





Ainsi, l’Alliance Pour la République adresse ses chaleureuses félicitations à Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal, pour son brillant passage à la présidence de l’organisation continentale, marqué par un bilan élogieux sur d’importantes problématiques dont les enjeux ont un impact déterminant sur l’avenir de l’Afrique et du monde.





En effet, des plaidoyers forts ont été portés ainsi que des actions décisives engagées, pour la promotion de la paix et de la sécurité la souveraineté médicale et alimentaire ; la réforme du Conseil de Sécurité avec l’octroi d’un siège permanent à l’Afrique ; la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale, une transition énergétique juste et équitable et le changement climatique ; la culture et la civilisation ; la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ; le financement des infrastructures pour n’en citer que quelques-uns.





Sur toutes ces thématiques, le Président Macky SALL a porté la voix d’une Afrique des solutions, une voix qui a été entendue et soutenue dans toutes les instances où se construit le nouvel ordre mondial.





Ainsi, l’Alliance Pour la République se réjouit particulièrement des décisions prises à l’issue du Sommet de l’Union Africaine, portant sur le suivi du processus d’adhésion de l’Afrique au G20 confié au Sénégal et l’endossement des Conclusions de la 2e Conférence internationale de Dakar sur l’Agriculture et la sécurité alimentaire (Dakar II), et de la 2e Conférence du NEPAD sur le financement des infrastructures.





Aussi, c’est pour la défense des idéaux de cette Afrique qui se construit dans la stabilité, la paix et le développement économique et social durable, que trois de nos vaillants soldats sont tombés à Songobia (Mali), le mardi 21 février 2023, dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).





L’Alliance Pour la République s’incline devant la mémoire des disparus, présente ses condoléances émues aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux cinq blessés de ce tragique accident causé par un engin explosif improvisé (EEI).





Dans le même élan, l’APR présente ses condoléances attristées au Président de la République de Turquie et au peuple Turc frère, à la suite des tragiques tremblements de terre survenus sur leur territoire et s’incline devant la mémoire des disparus.





Sur le même registre, l’Alliance Pour la République salue avec respect et s’honore de tous les gestes et de l’élan de solidarité du peuple sénégalais envers le peuple turc à travers notamment, l’envoi de sapeur-pompiers et secouristes sénégalais, les contributions financières de l’Etat du Sénégal, de tous nos compatriotes et les ferventes prières de nos guides religieux, toutes confréries et toutes religions confondues.





Par ailleurs, relativement à l’actualité politique nationale, l’APR se réjouit des appels lancés par nos autorités religieuses, pour la paix, la stabilité, le respect des principes démocratique, des institutions et valeurs cardinales de la République qui garantissent notre vivre ensemble.





En outre, l’APR engage tous les militants et responsables à consolider la dynamique de remobilisation des bases dans la ferveur républicaine sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora. Après Thiès, Saint Louis, Rufisque, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine, Médina et plusieurs autres localités du pays, Kédougou, Bignona et Ziguinchor viennent de prendre le flambeau républicain en vue de la Présidentielle de 2024.





Dès lors, l’APR félicite tous les responsables, militants et sympathisants pour cet engagement exceptionnel en faveur de la défense de la République et appelle à la poursuite de ces initiatives de rassemblements populaires, de la vente des cartes ainsi que de la mise en place des comités dans l’unité, la solidarité en remerciant vivement





les populations des localités qui ont accueilli ces temps d’échanges et d’animation politiques.





Dans la même perspective, l’Alliance Pour la République invite les populations de la région de Sédhiou à réserver un accueil des plus chaleureux à Son Excellence Monsieur Macky SALL, attendu dans la région, à partir du 26 février 2023, pour une tournée économique de cinq jours.





Enfin, au regard de l’impact de ces tournées économiques, avec notamment une accélération et une intensification de la territorialisation de l’action publique, l’Alliance Pour la République félicite vivement le Chef de l’Etat d’avoir inscrit l’écoute, le dialogue et la proximité au cœur d’une gouvernance renouvelée pour un Sénégal de tous, un Sénégal de tous, engagé vers l’émergence.”





Fait à Dakar, le 24 février 2023

Le SEN