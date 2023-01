L’Apr/Thiès dans une situation moribonde : Des responsables à la base proposent «une alternance dans la dévolution des responsabilités»

«La situation moribonde qui prévaut au sein de l'Alliance pour la République (APR), à Thiès», préoccupe nombre de responsables politiques de la mouvance présidentielle dans la ville aux-deux-gares. Des proches du chef de l’Etat qui considèrent que « le fait que tout ce bataillon de leaders apéristes, dans la commune et dans le département de Thiès, soit laminé par des novices en politique, à deux reprises en l'espace de 6 mois (locales et législatives), prouve que ces lieutenants de Macky Sall ne peuvent plus apporter grand-chose au Président ». Ils pensent que « la reconduite dans l'attelage gouvernemental des ministres-rescapés Dr Pape Amadou Ndiaye (Artisanat) et Yankhoba Diattara (Sports), pour des soucis d'équilibrage, reste le moindre mal vu la situation de l'Apr à Thiès ». Que, donc, « recomposer avec une nouvelle classe politique émergente serait l'idéal ».