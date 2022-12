[Retro 2022] L’assemblée transformée en ring de boxe

L’assemblée transformée en ring de boxe

La bagarre opposant Amy Ndiaye par ailleurs maire de Gniby, à deux députés de l’opposition, notamment du PUR, le 1er décembre 2022 reste dans les annales de l’Assemblée nationale. Cette bagarre reste aussi un fait saillant de l’année 2022. La déclaration de la députée, Amy Ndiaye n’a été pas, du tout, du goût, des députés de l’opposition. Une scène de tohu-bohu s’empare de l’hémicycle car les deux députés ne pouvant plus supporter ce qu’ils qualifient d’offense à l’encontre de leur guide religieux, Serigne Moustapha Sy. "Mais où sont donc passés ces marabouts qui disaient qu'ils possèdent des djinns capables de déloger le Président Macky Sall au palais de la République ? Où sont passés ces marabouts politiciens qui disaient que si Khalifa Sall va en prison, ils vont le rejoindre là-bas ? Où sont donc passés ces propos qui n'ont pas été respectés ? Désormais, nous n'accepterons plus jamais que des marabouts politiciens attaquent le Président Macky Sall. Quiconque le fait, nous allons le remettre à sa place", avait clamé la dame.





Refus de présenter des excuses publiques





Après avoir tenu ces propos sur le guide religieux des Moustarchidines, lors du vote du projet de budget du ministère de l'Intérieur, les députés de l'opposition ont formé un bloc pour exiger des excuses à Amy Ndiaye Gniby. Ainsi, lors de sa prise de parole le député Massata Samb a rappelé les propos de Amy Ndiaye Gniby qu'il juge "désobligeants" et "irrespectueux" tenus à l'encontre de son chef religieux et dirigeant de son parti. Il avait aussi demandé au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop de rappeler à l'ordre les députés de BBY. Séance tenante, la parlementaire Amy Ndiaye Gniby s'est levée pour crier à tue-tête qu'elle était l'auteure de ces allégations. Sans tarder, Massata Samb s'est dirigé vers elle avant de lui donner une gifle. Au même moment, le second député Mamadou Niang s'est lui aussi invité à la scène en donnant un coup de pied à la parlementaire de BBY.





Certificat médical et la grossesse de Amy Ndiaye Gniby





Victime de malaise, elle a été évacuée à l’Hôpital Principal. Le public apprendra qu’elle est en état de grossesse. Pire, l’examen révèle que la députée pourrait perdre son bébé à tout moment à cause de l’incident.





Les deux députés du PUR Massata Samb et Mamadou Niang vont devoir répondre de leurs actes puisqu'ils sont mis à la disposition de la Justice. Suite au courrier du président de l'Assemblée nationale qui a saisi le parquet et la plainte de Amy Ndiaye Gniby, Massata Samb et Mamadou Niang ont été placés sous mandat de dépôt.





Jugés le 19 décembre 2022, pour menace de mort et coups et blessures volontaires contre la députée de BBY, le procureur a requis une peine de deux ans ferme. Les avocats de la victime ont également réclamé 500 millions de francs CFA pour dommages et intérêts en faveur de leur cliente. L’affaire est mise en délibérée.





L'affaire Amy Ndiaye Gniby a entraîné une grande polémique au Sénégal. Elle a suscité ainsi plusieurs réactions d'hommes politiques et de féministes.





En effet, des acteurs politiques se sont vite invités au débat. Chacun a voulu défendre son camp. Une véritable bataille pour gagner l’opinion entre les députés de YAW et ceux de BBY.





En outre, les féministes ont également apporté leur contribution à Amy Ndiaye Gniby en lançant une pétition qui vise à stopper les violences faites aux femmes au Sénégal.





Plaintes des Moustarchidines contre la députée Amy Ndiaye Gniby





De leur côté, les talibés de Serigne Moustapha Sy, guide religieux et dirigeant du parti PUR ont fait la contre-attaque en déposant des plaintes contre la députée Amy Ndiaye Gniby. En effet, ces disciples de Serigne Moustapha Sy considèrent que les "religieux subissent toutes formes de dérives, ce depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall". Ces disciples avancent que les propos du maire de Gniby pourraient déteindre sur la cohésion nationale et par conséquent, ils ont exigé des excuses publiques de la députée et du Chef de l’Etat, Macky Sall qui l’a investie sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Rappelons que cet incident survenu le jeudi 1er décembre au sein de l'hémicycle durant le vote du projet de budget du ministère de la Justice en présence du Garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall fait partie des faits les plus marquants de l'année 2022.