L’ÉCONOMIE D’EAU, PRÉSERVATION DE LA NAPPE, TRAITEMENT DES EAUX USÉES : LE MAROC ET LE SÉNÉGAL CONSOLIDENT LEUR COOPÉRATION

Le Royaume chérifien et le Sénégal renforcent leur relation dans le domaine de l’hydraulique et de l’assainissement. Le Ministre de l’Equipement et de l’Eau du Maroc, Nizar Baraka et le Ministre sénégalais de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam ont signé un mémorandum, le mercredi 18 janvier 2023, au Maroc. Par la signature de ce mémorandum, les deux parties s’engagent à partager leurs expériences et leur expertise. « Cette accord est une opportunité de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’Eau et de l’Assainissement et de tirer profit de la grande expérience du Royaume dans ce domaine », lit-on sur le site « Le desk » que nous avons visité. L’économie d’eau, le traitement des eaux usées et la préservation de la nappe sont les axes de la consolidation de la coopération dans ce domaine stratégique.





Ce nouvel accord de coopération est donc à inscrire sur le compte du raffermissement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Maroc, un pays qui a participé au Forum Mondial de l’Eau organisé à Dakar, au mois de mars 2022. « Il est important de consolider la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal dans les domaines de l’eau et de l’assainissement en plus de promouvoir l’échange d’expériences, de recherche scientifique et le transfert de technologies », avait signifié le Ministre marocain de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.





Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam était accompagné par le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal ( Onas), Mamadou Mamour Diallo et les responsables de la Société Nationale des Eaux du Sénégal ( Sones).





B.SEYDI