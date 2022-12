L’influençeur «Singom» balance : «Mon plus grand regret au Qatar restera d’avoir vu des Sénégalais quémander…»

Coopté par la Fifa, Serigne Cheikh Abdou Doucouré alias Singom, parmi d’autres influenceurs, a rallié le Qatar 5 jours avant le démarrage de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Interrogé par L’Obs, il rappelle que son rôle, en tant que fan leader, était de servir de guide aux Sénégalais. « J’ai effectué le voyage pour mon pays et pour communier avec l’ensemble de mes abonnés, a-t-il confié. Même dans les logements, j’assurais l’ambiance. »



A l’heure du bilan, après l’élimination des Lions du Sénégal par les Three Lions, 0-3, en huitièmes de finale, Singom retient « l’explosion de joie » lors des victoires contre le Qatar, 3-1, et contre l’Équateur, 2-1, synonyme de qualification au deuxième tour.



« Durant mon séjour, j’ai également été décoré par les Sénégalais vivant au Qatar pour le travail que j’ai abattu », a-t-il ajouté.



En revanche, Singom poursuit, concernant les déceptions, que son « plus grand regret restera le fait d’avoir vu des Sénégalais quitter leur pays et ne pas parvenir à acheter des billets pour les matchs. » Ainsi, « ils restaient devant les portes et quémandaient de l’argent pour en acheter », a-t-il déploré.