L’UNIS invite Ousmane Sonko à se constituer prisonnier

L'Union des indépendants du Sénégal a lancé cet appel dans un communiqué que nous publions in extenso.







“L’UNIS invite le président du PASTEF à se constituer volontairement prisonnier pour ne pas perdre son droit de faire appel de sa condamnation, ni être frappé par la déchéance définitive de ses droits politiques. Le citoyen et leader éminent qu’il est, à l’issue de son combat, a le devoir de se soumettre à la loi, malgré l’injustice qu’il peut voir dans une telle décision. La frustration ne doit pas le pousser à commettre l’erreur fatale d’obliger l’Etat à l’arrêter. Le délai qui lui est encore laissé est une ouverture pour se constituer librement.





Fier de sa lutte politique iconoclaste, de son courage face aux multiples épreuves subies et de l’exemple qu’il offre à la jeunesse pour changer le pays, l’UNIS estime qu’il ne devrait en aucune manière perdre ses chances de traduire cet espoir que ses partisans placent en lui. Ne pas se constituer prisonnier et garder ses chances serait une faute politique et morale.





Son leadership et son élévation par ses fidèles et compagnons ne devraient pas le pousser à garder une posture inflexible, rigide et contraire au bons sens. Sa soumission et sa capacité à obéir aux lois de notre pays sont en jeu. S’il doit demain obliger ses concitoyens à obéir à ses ordres et accepter les lois du pays et jugements de la justice à l’endroit de chacun de nous, il doit commencer par montrer l’exemple. C’est Dieu qui décide de l’avenir de tous et chacun.





L’UNIS lui rappelle que ceux qui vont en prison n’y vont pas parce qu’ils sont tous coupables, mais bien parce qu’ils sont membres d’une société qui oblige un condamné à se soumettre.





Accepter une condamnation judiciaire ou subir une incarcération ne sont pas des preuves de culpabilité, ni ne traduisent une quelconque faiblesse face à des adversaires politiques. Par la volonté de Dieu dont les voies sont impénétrables et nous servent de leçons, Prophètes et grands leaders de l’histoire sont passés par l’incarcération comme voie d’élévation alors que la majorité de leurs concitoyens y voyaient une injustice et une humiliation inacceptable face à leur réputation, leur honorabilité et le grand respect qu’ils leur vouaient sans limite.





La sagesse d’une décision n’est pas toujours apparente et nous échappe lorsque nous sommes dans une rivalité féroce qui nous aveugle et nous fait penser que toute faiblesse ou nous mènera à la défaite fatale aux mains des rivaux. Il ne doit pas succomber à cette perception.





La décision de la justice sur cette affaire, quoiqu’on en dise, est une décision d’apaisement et d’équilibre, prise dans des circonstances qui n’ont pas permis à une partie de se défendre.