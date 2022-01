[Photos] La campagne électorale de Matar BA jour j+13

Le quartier Logandeme, fief de la lionne Ndeye Ami LEYE, coordonnatrice du Comité électoral, a accueilli ce jeudi, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, le Puma du Sine Matar BA, qui bouclait ainsi, "Une journée, un quartier" dans le cadre de sa campagne électorale, locales 2022





Logandeme est le quartier où a eu lieu une guerre épique entre colons français et autochtones sérères. C'est la célèbre et historique bataille de Logandeme.



La bataille de Logandème est livrée le 18 mai 1859 dans le cadre de la résistance, opposant le peuple sérère du Royaume du Sine, dirigé par le roi Maad a Sinig Coumba Ndoffène Famak Diouf, aux troupes coloniales françaises, dirigées par Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal..."On nous tue, on ne nous déshonore pas" naquit dans ce champ de bataille avant de devenir la devise de l'armée Sénégalaise d'après notre source.





Logandeme, c'est aussi de grandes figures de la politique, comme feu Bouré Waly DIOUF, feu Mapathé HANN, feu Sambou DIABY, tous, d'anciens adjoints au maire. Aujourd'hui c'est l'honorable député Yaye Mane ALBISS, c'est aussi des jeunes qui émergent: Adji DIALLO avec les jeunes filles de l'émergence avec Matar BA, c'est Osem DIALLO, Vieux SECK, Touty NDIAYE, Pape Dethié, Ousmane DIOUF entre autres



Matar BA a été ccueilli avec une mobilisation exceptionnelle par les jeunes, les moins jeunes, les jeunes dames et les dames.





Logandeme a réaffirmé sa fidélité et son engagement au Président Macky SALL, á Matar BA et á Benno Bokk Yakaar et promet une victoire éclatante le dimanche 23 janvier 2022.





À l'endroit des jeunes, le candidat Matar BA n'a pas manqué de les inciter á plus d'engagement, de discipline et de confiance en soi, en prenant exemple sur lui.