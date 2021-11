La coalition Yaw trahie à Matam : Le coordonnateur dépose de fausses lettres d'accréditation et...

C'est Pastef/Matam qui a lancé l'alerte sur sa page officielle. "Le coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi a déposé de fausses lettres d'accréditation de mandataires avant de fuir son domicile".





Toujours dans l'alerte, l'entité a notifié qu'à Matam, la coalition Yewwi Askan Wi est dans tous ses états. Et de citer nommément le coordonnateur départemental de la coalition, Djbril Ngom, qui «a déposé à la préfecture et dans toutes les sous-préfectures du département de Matam de fausses lettres d'accréditation de mandataires. Plus grave, il a gardé les originales et a fui son domicile pour se cacher».





Toutefois, Pastef/Matam avertit : «Les autorités exigent sa présence pour le retrait des lettres déjà déposées, qui sont d'ailleurs falsifiées.»





En effet, lit-on dans le texte, les noms de personnes pas désignées par la base figurent sur ces fausses lettres.