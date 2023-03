La COJER à Sonko : « Cette comédie ne peut pas l'empêcher de répondre de ses actes devant le juge le 30 mars »

Dans un communiqué, que nous publions en intégralité, les jeunes républicains accusent Ousmane Sonko de feindre la gravité de sa maladie.





« Après la fuite en avant avec les 3 demandes de report, Sonko veut maintenant prendre la fuite tout court en utilisant comme toujours l’arme de la manipulation. Le premier acte de la comédie du « malade imaginaire » a été assuré par Sonko lui-même. Le deuxième acte a été assuré dans un tweet, par Pape Ale Niang, qui a connu bien la tactique du malade imaginaire pour sortir de prison.