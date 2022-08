La Cojer de Kanel dénonce un acharnement contre le Fouta

Pourquoi cet acharnement contre le Fouta? Pourquoi vous dites qu’au Fouta les animaux votent ? Des interrogations des jeunes de la convergence des jeunes Républicains de Kanel. La convergence de la jeunesse républicaine du département de Kanel (COJER) affirme avoir constaté que depuis la fin des dernières élections législatives, les membres de l’inter coalition Yewi-wallu profèrent des injures à l’endroit de la communauté Haal Poular. Et celle du Fouta en général. « Nous avons ainsi noté des expressions telles que : Que les populations de Fouta votent sans réfléchir, le « vote n’est qu’affectif », basé sur le « neddo ko bandum », ce sont propos fallacieux et indignes collés aux vaillants fils du Fouta ».Les départements de Matam, Kanel, Podor et Ranérou, sont libres de faire leur choix en toute liberté comme, Kébémer, Mbacké et Bignona, Ziguinchor, ajoute cette instance.

.

Pour la Cojer de Kanel, ce n’est pas parce qu’une localité a choisi une liste outre que la vôtre en toute liberté qu’il faut la stigmatiser. « Au Fouta, la victoire était certaine simplement parce que la population adhère à la vision du Président Macky Sall. Nous sommes conscients des réalisations déjà enregistrées et nous savons que d’autres se profilent à l’horizon », avancent les membres de la Cojer de Kanel.

Pour les jeunes de Kanel, cela n’a choqué personne que le PDS reste maître à Touba et à Kébémer, idem quand le sud vote pour Yewwi Askan Wi. « Sachez que le Nord n’a aucune leçon de démocratie à recevoir de qui que ce soit. Le Fouta de Dagana à Bakel , a connu la démocratie depuis l’ère de Thierno Souleymane Baal. Il restera une terre de paix, de diversité, d'hospitalité et participera comme toujours à l’équilibre de la nation sénégalaise de par sa participation à la démocratie et au développement socio-économique du Président de la République », ont soutenu les jeunes de la mouvance présidentielle de cette localité.