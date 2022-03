La grande coalition Wallu demande une audience à Macky Sall

L’ancien premier ministre Abdoul Mbaye a interpellé directement le Président de la République, Macky Sall, à immédiatement rencontrer les différentes coalitions sans intermédiaires et sans préalable. Une demande d’audience qu’il a faite pendant la conférence de presse de la Grande Coalition Wallu.





Selon le leader de l’ACT, il s’agira dans le cadre de cette rencontre avec le Chef de l’Etat, de discuter ouvertement de toutes les questions de l’heure et que des solutions consensuelles soient trouvées. L’idée étant en outre d’aller à des élections libres, ouvertes, apaisées et avoir une assemblée nationale représentative.