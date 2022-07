La grande coalition Wallu Sénégal fustige la démarche du CNRA

Le " différend" entre la grande coalition Wallu Sénégal et le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) est loin de connaître une fin. Ladite coalition s'est fendue d'un communiqué pour contester la démarche du CNRA.





En effet, note-t-on dans le document, "en réponse à la lettre adressée au président du CNRA par le mandataire national d notre coalition, la grande coalition Wallu Sénégal, le 12 juillet 2022, le CNRA, comme réponse, a préféré faire lire à la RTS un communiqué laconique le jeudi 1er juillet 2022 dans le 'Journal de la campagne électorale'. Cette forme de réponse du CNRA traduit l'embarras de l'institution. En bonne administration, on répond par lettre à une lettre qui vous a été adressée, d'une part".





D'autre part, fustige le communiqué, "le CNRA a cherché de manière informelle à jeter le discrédit sur le mandataire de notre coalition auprès de la RTS, pour ne pas reconnaitre qu'il a lui-même amputé la déclaration de notre mandataire national Mamadou Lamine Thiam".