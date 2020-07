La jeunesse du mouvement And Suxali Sénégal Akk Habib Niang s'engage

Après l'élargissement du bureau des femmes du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang (MASS), ce Samedi 11 Juillet c'est au tour du bureau de la jeunesse d'être réorganisé dans l'optique d'attribuer plus d'efficacité aux déploiements des ses jeunes lieutenants sur le terrain, le Mouvement And Suxxali Sénégal sous l'égide de son leader Monsieur Habib Niang a procédé ce Samedi 11 Juillet dans l'après-midi à une évaluation du bilan semestriel du bureau de jeunesse en vue de quantifier sa perspicacité dans l'assistanat offert aux populations durant la période de pandémie du Covid-19 qui, comme nous le savons, le coronavirus n'a aucunement empêché au mouvement And Suxxali Sénégal de maintenir sa présence sur le terrain et sa proximité avec la population, la stratégie la jeunesse consistait à continuer le travail sous une formule nouvelle car durant l'état d'urgence les rassemblements interdits, la jeunesse du mouvement a utilisé le canal des RS pour continuer le travail au près de leurs familles, amis et voisins de la zone Nord. En réalité, en d'épis du risque élevé et de la gravité de la crise à certains moments, le MASS a toujours su rester fidèle à son engagement vis-à-vis à de la population à qui il a doté de moyens conséquents pour faire face à cette maladie qu'est la Covid-19 ( masques, produits d'entretien, gangs, des thermoflas, détergeant, denrées alimentaires et des supports de sensibilisation....)





Aujourd'hui, le peu de cas de Covid-19 recensé dans la Zone-Nord permet d'en déduire que les actes posés par le MASS, durant cette période, ont largement contribué à barrer la route à la propagation de ce virus dans la partie Nord de la ville de Thiès. En fait, préserver et défendre les leurs est l'une des bases fondamentales du MASS mais aussi une valeur chère au yeux de son fondateur Monsieur Habib Niang. Une attitude que toutes les autres localités considèrent comme salutaire.





Mais au-delà de l'aspect protecteur, la vision politique du MASS concerne tous les aspects de la vie en société et plus particulièrement le bien-être, la sécurité, la santé, l'autonomie et l'épanouissement. Une vision qui se concrétise par un projet de reconstruction et de re-viabilisation de la Zone-Nord pour offrir à ses pensionnaires un cadre de vie agréable et apaisant, un train de vie régulier, des infrastructures modernes, des perspectives multiples dans le domaine de l'emploi, de l'entrepreneuriat, et du développement local. Un projet ambitieux qui nécessité de l'efficacité et du pragmatisme dans la démarche.





Aussi après le redressement du bilan semestriel, l'ancien bureau ayant fait leur preuves passe le relais au nouveau bureau qui selon les objectifs du moment, présente des pré-requis et des compétences nécessaires aux besoins et moyens pour atteindre ces nouveaux objectifs.





Par ailleurs le mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang réitère son engagement, son soutien et surtout sa disponibilité au près du président de la république son excellence le président Macky Sall pour l'accompagner à mener à bien le projet d'émergence qu'il ambitionne pour le Sénégal.