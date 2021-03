La LD rappelle son "opposition à tout recours à la violence " (Nicolas Ndiaye)

La Ligue démocratique (LD) s'est exprimée sur la situation nationale et appelle au calme. Dans leur déclaration dont copie bois est parvenue, Nicolas Ndiaye et Cie rappellent l'opposition de la LD "à tout recours à la violence ".Notre pays, le Sénégal, traverse une phase, des plus sombres, de son histoire moderne du fait du refus d'un citoyen de déférer à la convocation d'un juge, suite à la plainte pour viol d'une citoyenne. A propos de cette affaire privée qui oppose deux citoyens d’égale dignité devant la loi, la Ligue Démocratique exige la tenue d’un procès public équitable qui préserve les droits de toutes les parties prenantes.L'enchainement de réactions irresponsables depuis l'éclatement de cette affaire, dont en particulier les appels à l'insurrection et à la défiance des institutions ont valu à notre pays d'enregistrer de violentes manifestations. Elles ont abouti quelques fois à des morts d'hommes, des jeunes qui plus est ! Ce qui a prolongé la liste des gâchis énormes enregistrés par la Nation.La patrie que nous chérissons tant ne mérite pas que le ciel lui tombe sur la tête de cette façon, à un moment où l'émergence en cours a connu un frein dû à la pandémie de la Covid-19.Dans un contexte où l'Etat du Sénégal, avec à sa tête le Président de la République, cherche et trouve des solutions, il ressort d'une attitude criminelle que des enfants soient entraînés dans des manifestations violentes où ils risquent leurs vies.Il convient également de fustiger l'attitude des soi-disant politiques qui, en bonne connaissance de cause, entreprennent de fragiliser notre pays et ses institutions dans un contexte régional et international gros de menaces comme le terrorisme. Cette attitude ne doit pas rester impunie.Personne n'a le droit d'anéantir les efforts des citoyens sénégalais pour accéder au bien-être.C’est pourquoi, la Ligue Démocratique condamne, d’une part, fermement les actes de violence, les voies de fait et les pillages des biens publics et privés, et d’autre part, invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens partout sur le territoire national.D’ores et déjà, la LD salue le professionnalisme des forces de l’ordre et de sécurité qui ont su gérer ces évènements dramatiques avec esprit de responsabilité.Compte tenu des menaces réelles sur la stabilité du pays, la Ligue Démocratique, après avoir rappelé son opposition à tout recours à la violence, appelle toutes les parties prenantes au calme et à la sérénité pour préserver les acquis démocratiques conquis de haute lutte. Tout en exprimant son soutien au gouvernement, la LD l’exhorte à tout mettre en œuvre pour apaiser la situation actuelle afin de poursuivre les politiques publiques en cours dans l’intérêt exclusif des populations.La Ligue Démocratique s’incline pieusement devant la mémoire des victimes et présente les condoléances de toutes les militantes et de tous les militants aux familles éplorées.Vive le Sénégal !Fait à Dakar le 07 mars 2021Pour la Ligue DémocratiqueLe Secrétaire GénéralHonorable député Nicolas Ndiaye