La pique de Doudou KA à Sonko

Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou KA, n’est pas du tout surpris de l’ordonnance de renvoi et de mise en accusation du leader du Pastef, Ousmane Sonko, devant la Chambre criminelle, en vue de son jugement pour viol et menaces de mort.



« Quand on se prévaut d’incarner ou de représenter les idéaux les plus élevés de la morale, lorsqu’on veut s’ériger en bouclier de l’éthique ou quand on s’autoproclame épicentre de la vertu, on doit éviter d’écrire son histoire dans le jacuzzi d’un salon de passage », a-t-il commenté dans un entretien accordé à L’Obs de ce lundi 6 février 2023.



Le responsable de l’Apr invite, dès lors, l’opposant à aller au procès au lieu de « vouloir mettre le pays à feu et à sang, en appelant à la violence physique, juste pour échapper à la Justice. »



A l’en croire, ce refus du procès montre « à quel point les penchants insurrectionnels et anarchistes du Pastef sont en train de se découvrir. » Surtout, embraie-t-il, « qu’ils refusent l’idée même d’un procès alors qu’ils passent quasiment tour leur temps à faire le procès des institutions de la République et de tous ceux qui les incarnent. »



Par ailleurs, a-t-il tenu à relever, « n’est-ce pas Ousmane Sonko, lui-même, qui exprimait son impatience à aller au procès sous prétexte que le dossier était vide ? L’occasion lui est maintenant donnée de démontrer devant la Justice et devant le peuple sénégalais ».