La Plateforme « Idy Président 2024 » félicite le Président Macky Sall pour avoir suivi les « sages conseils du chef de l'opposition sénégalaise »

Lors du lancement du conseil des ministres décentralisés à Thiès de février 2023, le Président Idrissa Seck avait fait une invitation on ne peut plus solennelle, au Président de la République doublé de son jeune frère non moins apprécié, Monsieur Macky Sall. Ceci, avec toute l'élégance républicaine qui sied, sous forme de prières. Toutes les personnes censées savaient que ces prières exprimées à son égard veulent dire que ce qu'il lui reste après deux mandats consécutifs à la tête du Sénégal, c'est de rendre grâce à Dieu qui l'a favorisé par rapport à beaucoup d'autres et au peuple sénégalais et ainsi préserver son parcours déjà exceptionnel. Cette sagesse exprimée par un homme d'État d'envergure devant un parterre d'éminents intellectuels, chefs coutumiers, guides religieux signifiait que le Président Macky Sall doit être dans les dispositions claires, sans aucune ambiguïté d'organiser dans le strict respect du calendrier républicain une élection présidentielle libre, démocratique et transparente. Cette clairvoyance du Président Idrissa Seck traduisait que le Président de la République sortant doit avoir une vie après le pouvoir c'est-à-dire continuer d'être cet homme d'exception, un retraité actif après le pouvoir, un missionnaire de la paix en Afrique (continent en proie à des tentions politiques récurrentes provocant tant de malheurs, de doutes et de désespoirs à ses citoyens) mais partout où besoin sera comme en atteste sa médiation stratégique pendant les moments sombres de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ces sages conseils ont été renouvelés clairement à différentes occasions.







À cet effet, la PLATEFORME 2024 IDY PRÉSIDENT félicite également le Président Idrissa Seck pour cette vision, cette clairvoyance, ces sages conseils dont le suivi a permis sans aucun doute l'apaisement des cœurs et des tentions politiques et sociales mais surtout de remettre le Sénégal à sa place d'antan c'est à dire un pays stable, démocratique, influent et rayonnant à l'international, prêt à poursuivre sa marche vers l'émergence et le développement.













Enfin la plateforme 2024 IDY PRÉSIDENT, rappelle que gérer un pays n'est pas une mince affaire et que l'on ne confie pas les destinées d'un peuple à n'importe qui avant d'inviter les sénégalaises et les sénégalais à soutenir majoritairement Monsieur Idrissa Seck qui est le candidat idéal pour continuer la marche du Sénégal vers le progrès sans aucun risque.





Souleymane Ciss,

le coordinateur