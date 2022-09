La sortie de Alioune Tine qui va déplaire à Barthélémy Dias

Alioune Tine était l’invité de l’émission Opinion sur Walf Tv. Le fondateur du think tank Afrikajom Center est revenu sur la question du cumul des mandats. C’est à bannir, dit-il catégorique. « J’ai toujours eu des problèmes avec Pape Diop parce qu'il était en même temps maire de Dakar et président de l'Assemblée nationale c'est incompatible ». Cette position d’Alioune Tine n'a pas évolué alors que le maire de Dakar, Barthélémy Dias s’apprête à briguer la présidence de l'Assemblée nationale. « Ma position n'a pas évolué. J'attends de l'opposition qu’elle respecte ses promesses de rejeter le cumul des mandats ». A l’en croire, si l'opposition fait des promesses qu'elle ne respecte pas, on risque d'avoir “un décrochage de la population par rapport à la politique”».