La sortie étonnante de Pape Malick Ndour : " Si Sonko meurt..."

Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Pape Malick Ndour n'a pas mâché ses mots pour s'en prendre au leader de Pastef. En réponse à Ousmane Sonko qui disait la veille du procès que les jeunes sont prêts au point de soutenir que les "mamans de ceux qui vont mourir enfanteront à nouveau", le ministre note que " s’il meurt, on héritera de sa femme". Il insiste: «Sonko n'a qu'à préparer ses femmes, parce que nous n'allons pas mourir, nous allons vivre. Il est donc averti".

Pour Pape Malick Ndour, le président de Pastef/les Patriotes fait face à un flagrant délit de mensonge. «On défie les institutions et il faut féliciter l'Etat et la police. Le droit a été dit-il, sur toute sa rigueur. On lui demande des preuves. Il faut qu'il en apporte ».