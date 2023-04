La stratégie du silence de Sonko décortiquée par un expert

Le constat est unanime. Depuis quelque temps, le leader de Pastef ne s'exprime plus. Ousmane Sonko est plongé dans un silence total.





Par rapport à cette nouvelle posture adoptée par le maire de Ziguinchor, le docteur Demba Guèye, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, donne son avis.





"Quand il parle, il se dévoile parfois. Et le silence qu'il observe depuis quelque temps peut être une pression pour le pouvoir. De plus, Ousmane Sonko, qu'il sorte ou pas, c'est une pression pour le pouvoir, parce que quand il se tait, les gens s'interrogent à savoir ce qu'il prépare, ce qu'il va dire à sa sortie. On a toujours les yeux sur lui. Ce qui fait que sa communication est devenue une sorte de stratégie politique qui intrigue parfois les Sénégalais. Ses nombreuses sorties intriguent, mais également son silence intrigue. Ousmane Sonko n'arrête pas d'étonner les Sénégalais", explique l'enseignant sur les ondes de la RFM.





Pour rappel, à la veille de chaque procès le concernant, le leader de Pastef avait l'habitude d'appeler les jeunes à sortir manifester pour combattre ce qu'il qualifie "d'injustice", en s'attaquant au président Macky Sall et à la justice sénégalaise. Mais cette fois-ci, Ousmane Sonko a observé le silence radio et n'a pas voulu se déplacer au tribunal pour le procès en appel qui l'oppose à Mame Mbaye Niang.





La question qui s'impose est : que mijote Ousmane Sonko ?