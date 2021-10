La vendeuse en ligne roule 9 clients dans la poussière

À. Kane, vendeuse en ligne de plusieurs articles, a comparu, hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d'escroquerie.



À en croire Rewmi Quotidien, la prévenue a sur son tableau de chasse neuf victimes qui n'arrivent pas à recevoir leurs commandes.



A. Thiam, qui avait versé 250.000 et 60.000 francs pour avoir une chambre à coucher et une télévision, court toujours derrière son argent.



F. K. Sylla et O. Wade ont payé, respectivement, 225.000 et 250.000 francs pour se procurer une chambre à coucher et un salon.



Après avoir versé un acompte de 280.000 FCfa, Baleyara n’a pas reçu, depuis le mois de mai dernier, sa chambre à coucher.P



Pour sa part, le nommé M. T. Diallo attend toujours d'entrer en possession de son climatiseur d’un montant de 150.000 F Cfa.



Pour se dédouaner, la mise en cause a soutenu qu'elle était clouée au lit pendant un mois.



"Pour A. Thiam, la télé est disponible. De même que la chambre à coucher. Mais, elle m’avait demandé de les garder, le temps qu’elle déménage. Entre-temps, j'ai chopé le coronavirus et j’ai arrêté mes activités. Si je n’étais pas en prison, j’allais leur rembourser, car l’argent est dans mon compte", s’est-elle défendue.



Le ministère public, qui a relevé l'existence de manœuvres frauduleuses, a requis 3 mois d'emprisonnement, dont 1 ferme.



Conseil de la prévenue, Me Baba Diop a plaidé la relaxe pour l'escroquerie. Il a demandé au tribunal de condamner sa cliente à rembourser les sommes dues.



Après délibéré, la comparante a été relaxée et condamnée à payer la somme globale de 1.370.800 FCFA.