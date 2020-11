Lamine Ba : « La nomination d’Antoine Diome prouve que Macky Sall ne veut plus d’élections à date échue »

Le Pds récuse formellement le nouveau ministre de l’Intérieur, Antoine Diome non seulement pour son passé de substitut du procureur de la Crei qui a condamné Karim Wade. Mais aussi, parce qu’il est, selon eux, un militant de l’Apr.« Ce sont ses propres partisans qui disent qu’il est militant de l’Apr. Je rappelle même les propos de Moustapha Diakhaté. Il est très bien placé pour nous l’apprendre et d’autres l’ont prouvé. On a le droit de le juger pour l’avoir connu en tant que substitut du procureur à la Crei qui est une institution controversée avec des décisions controversées. Partant de cela, nous sommes en droit et très bien fondés pour récuser le ministre de l’Intérieur », martèle Lamine Ba, invité de l’émission Objection de ce dimanche sur Sud Fm.Le président de la fédération nationale des cadres libéraux est radical sur ce point. A l’en croire : « sa nomination prouve que Macky Sall ne veut plus d’élections à date échue. Parce qu’un ministre qui n’a jamais participé au processus électoral, il a besoin de temps pour organiser des élections. Il a besoin de s’imprégner du système. Donc dans leur agenda caché, ils ne sont pas dans les dispositions d’organiser des élections à date connue, afin de prendre les gens au dépourvu ».