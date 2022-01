[Vidéo] Lamine Samba s'invite dans la caravane de Zahra Iyane Thiam : " Nieuwouma pour diapalé la, dama nieuw pour...."

Lamine Samba s'invite dans la caravane de Zahra Iyane Thiam : " Nieuwouma pour diapalé la, dama nieuw pour...."

Lors de ses visites de courtoisie et de proximité aux religieux, notables et à la population sicapoise, Zahra Iyane Thiam ne cesse de recevoir des soutiens inattendus. Ce mercredi 12 janvier, lorsqu'elle s'enquérissait des préoccupations de la population de Liberté 1, l'animateur sportif, Lamine Samba, est venu à la rencontre de la candidate à la mairie de Sicap-Liberté pour lui témoigner son soutien. Il a fait savoir qu'il n'est pas venu pour la personne de Zahra puisqu'il ne la connait pas, mais compte l'appuyer grâce à deux de ses grands amis à qui il doit beaucoup et qui sont dans l'équipe de Zahra. Par ricochet, il se considère désormais comme membre de cette famille. Il promet donc d'accompagner la candidate de BBY jusqu'à son accession à la mairie, au soir du 23 janvier.