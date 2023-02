Lancement d’un mouvement citoyen : Que préparent Mamoudou Ibra Kane et Mamadou Ndiaye ?

Mamadou Ibra Kane et Mamadou Ndiaye

“Demain, c’est maintenant”. C’est le nom du mouvement citoyen qui va être porté sur les fonts baptismaux, ce samedi. Derrière cette entité, deux figures bien connues de la vie médiatique sénégalaise : Mamadou Ndiaye Directeur de la Communication, du Numérique et du Pôle Edition du groupe E-Media, et Mamoudou Ibra Kane, Président Directeur Général du même groupe. Ils sont respectivement les Président et Parrain du mouvement “Demain, c’est maintenant”.