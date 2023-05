Lancement de son mouvement citoyen : Dr Rose Wardini s’active pour un « SÉNÉGAL NOUVEAU »

Le champ politico-citoyen sénégalais s’agrandit, avec le lancement du mouvement «Sénégal nouveau». La cérémonie s'est tenue hier dimanche après-midi, à la place du Souvenir africain où des jeunes, hommes et femmes sont venus de différentes régions du Sénégal, répondre à l’appel de Dr Rose Wardini.











Justifiant la pertinence du lancement de ce nouveau mouvement, la présidente de Sénégal nouveau soutient avoir «constaté que notre pays est confronté à de nombreux défis et que nos politiques de développement actuelles ne répondent plus aux besoins de notre population».









C'est ainsi que, poursuit-elle, «on a décidé de (se) rassembler pour proposer une alternative crédible et réaliste qui répondra aux aspirations de tous les Sénégalais».





«Nous pensons que notre pays a besoin d'une nouvelle vision géopolitique qui soit en phase avec les nouveaux contextes et bouleversements régionaux et mondiaux. C’est pourquoi nous nous sommes engagés pour réfléchir ensemble aux politiques et moyens nécessaires pour s’assurer une place respectable dans le Nouveau Monde qui se dessine», confie-t-elle.





L'ambition de ce mouvement citoyen est de faire du Sénégal un pays «indépendant, autosuffisant et émergent». Et dans ce dessein, ses membres ont choisi d’investir dans l'avenir, en impliquant la jeunesse dans toutes les sphères de décision et dans la pratique du développement durable.