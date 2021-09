Lancement grande coalition : "J'appelle les forces vives à l'unité" (Déthié Fall)

Dethie Fall appelle à l'Unité pour la coalition de l'Opposition

Test majeur pour l'opposition sénégalaise qui procède au lancement, ce jeudi 02 septembre, d'une grande coalition en perspective des échéances électorales locales de janvier 2022. Si certains partis comme le Pds et AJ ont exprimé des réserves sur cette coalition, d'autres par contre appellent à renforcer ce cadre autour des forces vives. Dans une note reçue, Déthié Fall et le Parti Républicain pour le Progrès " informent l'opinion nationale et internationale de leur décision de participer à la cérémonie de lancement de la grande coalition de l'opposition pour les élections locales prévue cet après midi au Fun City. Ils invitent par ailleurs l'opposition et les forces vives de la nation à l'unité pour la préservation de la démocratie sénégalaise et la satisfaction des attentes des populations ".