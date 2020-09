Lancement Phase 2 du Pudc: Macky Sall annonce la mobilisation de 300 milliards Cfa

Après une tournée de trois jours dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick, le président de la République a procédé, ce lundi à Kaolack, au lancement de la phase 2 du Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc). Il a annoncé, dans ce cadre, une distribution de matériel dans les régions du sud.





"On est à la seconde phase d'une composante essentielle du PUDC qui est surtout l'allègement des travaux surtout pour des femmes en milieu rural (décortiqueuses, batteuses et moulins)", déclare-t-il.





Avant d'ajouter que "Le PUDC, dans sa composante 4 a mis 6 milliards 600 millions rien que sur ce volet". Le président Macky Sall de mettre en exergue d'autres composantes essentielles dont l'électrification rurale, l'accès à l'eau en milieu rural, les pistes de désenclavement, la construction des postes de santé en milieu rural. "Cette phase va mobiliser plus de 300 milliards de francs Cfa dont la moitié est déjà financée par la BAD (Banque islamique de développement) et le Fonds saoudien de développement. Les 150 (milliards) sont déjà acquis et les processus de passation de marchés sont presque finalisés", a souligné le président.





A rappeler que dans la phase 2 dudit programme et dans le cadre du financement de la BID, l'entreprise SISMAR a été attributaire de marché pour la production de 246 équipements destinés aux populations de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.