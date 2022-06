[Vidéo] Lancement Wallu-Yewwi : « C’est une coalition politique de destruction massive » (Habib Sy)

Lancement officiel de la Coalition Wallu-Yewwi

Elles avaient surpris le monde politique en scellant leur alliance électorale à quelques heures du deadline de dépôt des listes pour les législatives. Yewwi Askan wi et Wallu Sénégal viennent de procéder, ce vendredi 3 juin 2022, face à la presse, au lancement officielle de l’inter-coalition « Yewwi-Wallu ». Une alliance dont l’objectif final est, disent-ils, d’avoir une majorité à l’assemblée nationale afin d’imposer une cohabitation au sommet de l’Etat et d’abréger le règne de Macky Sall.





« C’est un grand jour et une première dans l’histoire politique du Sénégal. Yewwi-Wallu, c’est une coalition historique et une coalition politique de destruction massive qui va démarrer la fin de règne de Macky Sall, de Benno Bokk Yakaar et de ses satellites », a déclaré Habib Sy tout heureux de retrouver ses anciens frères libéraux. Selon ses membres, cette coalition « tactique » ne s’est pas matérialisée ex nihilo. Elle s’est fondée sur des statistiques électorales qui lui garantissent déjà une majorité à l’assemblée.





« Avec cette alliance on peut gagner entre 100 et 112 sièges »





En effet, d’après le mandataire de Yewwi Askan wi, Déthié Fall, « selon les statiques, unies, les coalitions Yewwi et Wallu gagnent dans 60% des départements. Avec cette alliance on peut gagner entre 100 et 112 sièges ». Avec sa stratégie qui consiste à aller ensemble dans les départements et séparément au niveau national, Yewwi-Wallu espère contrecarrer la règle du « raw gadou » au scrutin majoritaire.





« Macky Sall a diminué la liste nationale de 7 sièges qu’il a reversé au scrutin majoritaire départemental parce qu’il pense pouvoir gagner dans les départements puisqu’il n’est plus majoritaire au niveau national. Ce que nous avons fait c’est que dans chaque département l’inter-coalition est portée par la force politique qui est la plus représentée. C’est-à-dire à Dakar, la coalition est portée par Yewwi mais sur la même liste il y a aussi des candidats de Wallu. A Pikine c’est Wallu qui porte l’inter-coalition », renseigne Déthié Fall.





La feuille de route en cas de majorité à l’assemblée





En attendant l’élaboration de son programme minimal commun, le 8 juin prochain lors du rassemblement de Yewwi Askan wi, l’inter-coalition a dévoilé sa feuille de route en cas de victoire et avec une majorité à l’assemblée nationale. « Premièrement, prendre le contrôle de l’assemblée nationale, abroger toutes les lois scélérates de l’actuel régime utilisées par Macky Sall pour détruire la démocratie sénégalaise. Deuxièmement, réaliser une alternance parlementaire avec une assemblée nationale réconciliée avec le peuple sénégalais, représentative et qui impose à Macky Sall une cohabitation gouvernementale responsable.