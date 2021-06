Landing Savané : "Dans un monde moderne, 2 mandats suffisent"

L'ancien ministre et leader de And Jeff rompt le silence. Lui qui s'est longuement emmuré dans un silence sort de sa réserve. Il a abordé pour regretter le comportement de certains politiciens qui ne brillent que dans des débats de bas étages en lieu et place de privilégier l'intérêt du pays. Landing Savané, n'a pas occulté le débat sur un troisième mandat. Et c'est pour dire qu'il ne le conseille à aucun président. Plus loin, il estime que c'est révolu au rythme de l'évolution de nos démocraties.





"Je suis politicien, j'ai eu un parti, ce pays mérite qu'on se batte pour lui. Les gens ne croient plus à l'effort, ils préfèrent la facilité et ils ne veulent pas privilégier le mérite. C'est un problème. L'état d'esprit actuel qui privilégie les préoccupations personnelles au détriment de l'intérêt collectif ne peut pas permettre d'avancer un pays et c'est ça qui est dommage, parce que le Sénégal à un potentiel qui nous aurait permis de jouer encore un rôle plus important en Afrique et dans la communauté internationale. C'est un pays de paix, c'est un pays de courtoisie, de relation fraternelle. Ce sont des valeurs immatérielles mais qui ont un prix incalculable", martèle-t-il, avant de poursuivre.