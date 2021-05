Lansana Gagny Sakho : «Dans une organisation normale, Serigne Mbaye Thiam n'aurait jamais été mon patron»

Les langues commencent à se délier sur les véritables raisons du limogeage de Lansana Gagny Sakho de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS).



Dans des propos repris par Rewmi Quotidien, l'ex-DG accuse nommément le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, d'avoir précipité sa chute.



"C’est bien que l’opinion sache pourquoi Lansana Gagny Sakho est parti. Lansana n’est pas parti parce qu’il a voulu recevoir Ousmane Sonko. Je ne suis pas parti également à cause de ce que j’appelle l’incident de Touba. Je ne suis pas parti également à cause des inondations de l’année dernière qui ont été très difficiles pour les populations. Je suis parti pour d’autres raisons. Je suis parti parce que simplement je ne m’entends pas avec Serigne Mbaye Thiam (…)", a martelé Lansana Gagny Sakho.



Qui poursuit ses diatribes : "Moi, j’ai 20 ans dans le secteur privé et le ministre vient et demande aux DG d’envoyer leurs CV. Je riais sous cape parce que moi je suis passé ailleurs et je sais comment ça marche. Et je sais que c’est parce qu’on est dans un gouvernement que lui il est ministre parce qu’il fait partie d’un quota. Dans une organisation normale, je ne pense pas qu’il aurait pu être mon patron".



Et d'enfoncer le clou : "Le Président parle de la modernisation du capital humain, mais à un certain niveau il doit renvoyer certains de ses ministres à l’école. La pire des choses qui peut arriver à une personne c’est d’avoir l’impression qu’on comprend des choses alors qu’on ne comprend absolument rien".