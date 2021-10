« Alternative, Les Verts », Une nouvelle coalition à l’assaut des locales

Les Partis et mouvements écologiques du Sénégal se sont réunis autour de la coalition, « Alternative, Les Verts », pour les élections locales de janvier 2022.



Selon un communiqué rendu public, la coalition « Alternative, les Verts » est basée sur le consensus que la priorité écologique est gage de paix, de stabilité sociale et de consolidation de la démocratie. « C’est en plaçant l’écologie à la source des décisions, qu’adviendra l’ère du développement durable, et inclusif au Sénégal » notifie le document.



En effet, poursuit le texte, ladite coalition regroupe une dizaine de partis et mouvements écologiques, dont le Rassemblement des Ecologistes du Sénégal (RES, les Verts), Naatal Sénégal, l’Alliance des Verts (ADV) et l’Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES) entre autres.



Pour les élections locales de janvier 2022, la coalition « Alternative, Les Verts » vise à conquérir les communes et départements, et singulièrement ceux plus affectés par les conséquences des travers écologiques et environnementaux, découlant du dérèglement climatique, de même que la problématique de la santé publique et du bien-être socioéconomique.