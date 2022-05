«Barthélémy Dias mérite de participer aux élections législatives…» (Moundiaye Cissé Ong 3D)

Moundiaye Cissé sur la participation de Barth aux Legislatives

Même s’il n'a pas de position tranchée pour l’instant sur l’invalidation ou non de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar, Moundiaye Cissé laisse planer le doute dans ses propos. Invité de l’émission Jury du dimanche sur Iradio, le président de l’Ong 3D, coordonnateur des organisations de la société civile pour les élections, plaide pour la participation de Barth.





« Nous souhaitons que tous ceux qui sont candidats et qui ont une certaine légitimité puissent participer à ses élections. Barthélémy Dias, quoiqu’on dise, a fait du chemin et je pense qu’il mérite de participer à ses élections. Ça, c’est ma conviction forte ! Barth, c’est le maire de Dakar et c’est la tête de liste départementale de Yewwi », plaide le président de l’Ong 3D, invité de Mamoudou Ibra Kane.





“Je pense qu’après avoir été élu maire, il avait beaucoup de chance de passer comme député. Entre Janvier et maintenant, je ne pense pas qu’il peut y avoir de changement d’orientation du vote des électeurs”, analyse-t-il.