« Catastrophe des cartes d’électeurs confiées à la Malaisie » Aly Ngouille Ndiaye dément Mamadou Lamine Diallo et apporte des précisions

Le leader du parti TEKKI et député à l’assemblée nationale Mamadou Lamine Diallo, dans une sortie parue sur la toile et reprise par de nombreux sites, a accusé l’ancien ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye d’être impliqué dans « la catastrophe des cartes d'électeurs confiées à la Malaisie »



Le leader de TEKKI d’affirmer « Aly Ngouille Ndiaye, ne peut pas prétendre être notre Premier ministre. Il est l'auteur de la catastrophe des cartes d'électeurs confiées à la Malaisie pour un montant de 65 milliards sans parler des données du peuple vandagées avec une nette impossibilité de faire un duplicata". Peut-on retenir des propos de Mamadou Lamine Diallo.



La réaction de l’ancien ministre de l’intérieur ne s’est fait pas faite attendre. joint par Dakaractu, l’édile de la commune de Linguere s’est voulu catégorique: « L’honorable député Mamadou Lamine Diallo en tant qu'ingénieur polytechnicien nous avait habitués à plus de rigueur. Le contrat sur la refonte des cartes d’électeurs qu'il m'accuse d'avoir signé l'a été en 2016. Et en 2016, je n'étais pas Ministre de l’Intérieur mais Ministre de l'industrie et des mines. »



L’ancien ministre de l’intérieur précise « Ce contrat, d’un montant de 50 milliards n’a rien de catastrophique. Il nous a permis d'avoir 10 millions de cartes d'identité biométriques utilisées aux élections depuis les législatives de 2017.



« Pour ces élections territoriales Mamadou Lamine Diallo reconnaît lui même que le professionnalisme de la Direction Générale des Élections (DGE) comme l'ont constaté les sénégalais et les experts nationaux et étrangers, ce qui rend anachronique son idée de confier l'organisation des élections à un organisme autonome.



Aly Ngouille de poursuivre « J'en profite pour féliciter toute l'administration et la magistrature pour leur travail exemplaire. »