[Vidéo] « Ceux qui sont à la Ville de Dakar depuis 12 ans, n’osent même pas assumer leur Bilan » (Diouf Sarr)

« Ceux qui sont à la Ville de Dakar depuis 12 ans, n’osent même pas assumer leur Bilan » (Diouf Sarr)

Abdoulaye Diouf Sarr raille le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi sans le citer. Cela, pendant le grand meeting de la Coalition Bby aux Parcelles Assainies où l’actuel maire de Yoff a été reçu par le maire Moussa Sy et d’autres responsables de la mouvance présidentielle. « Nous voulons faire de Dakar, l’une des plus belles capitales du monde. Ceci est possible si on demande via les urnes à ces gens qui sont là depuis 2014 de céder la place. Ils (NDLR : Khalifa Sall et Cie…) n'osent même pas assumer ce bilan qui, en réalité, est le leur. Ils ont laissé la mairesse sortante (NDLR :Soham El Wardini) l'assumer pleinement » a dit le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.









Revenant sur son programme intitulé « Dakar Bou Bess », le candidat de Bby pour la ville de Dakar note qu’il va instaurer la conférence territoriale de Dakar qui va se rassembler chaque année pour lister les priorités. « Elle va guider la mise en œuvre des opérations de développement. Nous allons créer des emplois et sommes conscients que nos adversaires qui sont là depuis 12 ans seront étonnés de savoir comment faire ce qu'ils n'ont pas réussi ». Et de citer parmi les points du programme : ''Dakar vert’’ va travailler dans l'environnement et tous les jeunes qui ont une connaissance dans ce domaine seront recrutés par la ville pour travailler dans ces projets. Mais aussi, Dakar avec des ‘’villes sûres'', il s’agit de travailler avec les jeunes des quartiers pour la sécurité. Dans la commune de Yoff que je dirige, on a ce programme qui emploie une centaine de jeunes, on a des quartiers sûrs avec une opportunité de création d'emplois. Un troisième élément de notre programme qui contient 100 engagements majeurs et 10 axes stratégiques pour les Parcelles, Assainies, la création d’un hôpital. Il faut noter que depuis 2009, la ville de Dakar n'a pas créé une seule structure de santé » liste-t-il.





Il a, dans la même dynamique, galvanisé Moussa Sy en plus d’avoir promis un hôpital à la commune qu’il dirige. « Nous avons été agréablement surpris par le direct de ce qui se passait aux Parcelles Assainies depuis ce matin. Nous avons constaté que les gradins étaient remplis. Moussa Sy, tête de liste de la coalition BBY aux Parcelles, nous te félicitons de la forte mobilisation. Nous sommes confiants que Parcelles sera BBY et sa contribution à la victoire de la coalition au niveau de la ville de Dakar sera importante ».