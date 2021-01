« Couvre-feu déguisé »: Thierno Bocoum s’attaque à l’arrêté du gouverneur de Dakar

Thierno Bocoum attaque l

Comme annoncé par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, le gouverneur de Dakar Al Hassan Sall a sorti un arrêté. Ce, pour proroger l’état d’urgence assorti du couvre-feu de 8 jours. Ainsi, toutes les mesures prises restent maintenues. Mais, pour le président du mouvement AGIR, Thierno Bocoum, cet acte sur sur l’interdiction de circuler pose problème. « Sur la forme: Un des décrets visés n’existe pas. En effet le décret N* 96-226 du 22 mars 1996 qui a été visé dans l’arrêté du gouverneur n’existe pas.





Il s’agit plutôt du décret N* 96-228 et non N* 96-226. Sur le fond: Aucune loi visée ne donne pouvoir au gouverneur de prendre une mesure qui interdit la circulation des personnes et des biens, de 21h à 5h du matin », a-t-il renseigné sur sa page Facebook.









L’ancien député de soutenir qu’or l’article 11 de la constitution dispose clairement : « Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de fixer librement sur toute l’étendue de la République du Sénégal. Ce droit ne peut être limité que par la loi. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté sauf dans les cas prévus par la loi. »