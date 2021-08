«Décrispation» du climat politique : Serigne Mbacké Ndiaye propose la désignation d’un médiateur

L’ancien ministre-conseiller du président Abdoulaye Wade et membre de la coalition au pouvoir (Bby) propose la désignation d’un médiateur, pour parler au pouvoir et à l’opposition, afin de «décrisper» le climat politique sénégalais qui, selon lui, est toujours tendu.





Serigne Mbacké Ndiaye, qui était l’invité du ‘’Grand jury’’ de la Rfm ce dimanche 29 août, estime que Mamadou Diop Decroix, Alioune Tine, entre autres personnalités, peuvent «trouver des solutions» à cette situation.





«Moi, je pense qu’il faut que des Sénégalais connus pour leur intégrité. Je prends l’exemple de Mamadou Diop Decroix qui n’a jamais fait de compromission à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Quelqu’un comme Alioune Tine qui parcourt le monde pour trouver des solutions à des crises. Quelqu’un comme Serigne Mansour Sy Diamil qui est à cheval sur le pouvoir spirituel et le pouvoir temporaire. De mon point de vue, ces trois-là devraient pouvoir se retrouver, parler aux uns et aux autres. Je le dis, quand je dis aux uns et aux autres, c’est l’opposition et le pouvoir», recommande le président de la Convergence libérale et patriotique (Clp) et coordonnateur du Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme (Rapel).





Il ajoute : «Heureusement que, quelque part, l’opposition est en train de s’organiser, mais d’autre manière. Vous avez deux ou trois groupes qui se sont formés. C’est important. Qu’ils puissent discuter avec le président. Je pense qu’il est encore possible de lâcher ce qui peut être lâché de part et d’autre, de baisser la tension et d’aller à des élections transparentes. Mais il ne sert à rien de crier sur tous les toits : on va voler, on va ça, alors que dans la réalité, il n’en est rien.»