« Diomaye Président » : le coordonnateur régional de Tamba monte au créneau

S’exprimant lors d’un meeting de remobilisation des troupes, à Makacolibantang, dans la région de Tambacounda, Alpha Thiam, le coordonnateur régional de la coalition « Diomaye Président » n’a pas manqué de faire des suggestions aux autorités gouvernementales.



Selon Le Soleil, les propositions du Secrétaire général des Forces nouvelles (FN) ont trait à



la rupture promise par le tandem Diomaye Faye-Ousmane Sonko. Thiam, rapporte la source, a commencé par saluer « les changements opérés » par le nouveau régime « dans la distribution des semences ».



Cependant, « pour une rupture plus profonde », il propose « le service militaire obligatoire », ainsi que la mise en place du projet « un jeune, une solution FEP (Formation, emploi, projet financé) ».



L’allié encourage aussi le Gouvernement à « œuvrer à la réduction du coût de la vie », plaidant pour « le retour des magasins témoins comme Sonadis ». Insistant sur la reddition des comptes, le responsable politique encourage l’État à « sanctionner tous les auteurs de détournements de deniers publics ».



Thiam souhaite également que Tamba, « région la plus vaste et l’une des plus pauvres » du Sénégal bénéficie « d’un plan Marshall de développement ». Pour finir, il invite les populations à soutenir le Projet dans le respect des principes « du Jub, Jubbal, Jubbanti ».